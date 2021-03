Covid, 304 nuovi positivi e 11 morti. Tra i decessi una maestra elementare di Roseto

Coronavirus, in Abruzzo sono stati rielvati 304 nuovi positivi su 8.476 test. Sono complessivamente 60.928 i casi positivi al Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 304 nuovi casi, di età compresa tra 10 mesi e 94 anni. «Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione», spiega l'assessorato alla Sanità.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 20 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.934 (di età compresa tra 60 e 95 anni, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell'Aquila e 3 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 47.316 dimessi/guariti (+986 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11678 (-694 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 827.693 tamponi molecolari (+4.447 rispetto a ieri) e 323.314 test antigenici (+4.029 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.6 per cento. Sono 667 i pazienti (-8 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 89 (+2 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.922 (-688 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 14.546 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+92 rispetto a ieri), 15.456 in provincia di Chieti (+74), 16.195 in provincia di Pescara (+82), 14.029 in provincia di Teramo (+30), 489 fuori regione (-1) e 213 (+25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

