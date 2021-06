Coronavirus, 20 nuovi contagi e nessun decesso. I guariti sono 38

Sabato 26 Giugno 2021, 15:15

Coronavirus, oggi sabato 26 giugno in Abruzzo 20 nuovi positivi (di età compresa tra 13 e 86 anni). Quanto alle province di appartenenza, sei sono della zona dell'Aquila, 3 della provincia di Chieti, 3 della zona di Pescara, 8 dell'area di Termao. Sono stati eseguiti 2.616 tamponi molecolari e 3.963 test antigenici, nessun deceduto, 71.213 guariti (+38), 1.007 attualmente positivi (-18), 25 ricoverati in area medica (-3), 1 in terapia intensiva (invariato), 981 in isolamento domiciliare