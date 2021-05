Covid, 55 nuovi positivi e nessun decesso. Contagiato bimbo di 5 anni

Coronavirus, oggi in Abruzzo 54 nuovi positivi, di età compresa tra 5 e 93 anni. Quanto alla provincia di appartenenza, 11 sono della zona dell'Aquila, 12 del Chietino, 6 della provincia di Pescara, 22 dell'area di Teramo, 2 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 2,.793 tamponi molecolari e 1.125 test antigenici, nessun paziente deceduto, 65.986 i guariti (+3), 5.559 gli attualmente positivi (+50), 133 ricoverati in area medica (-3), 14 i ricoverati in terapia intensiva (-1), 5.412 in isolamento domiciliare (+54).

