Covid, 238 nuovi positivi e 13 decessi. In provincia dell'Aquila il picco contagi

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 238 nuovi positivi di età compresa tra 5 mesi e 93 anni. Per quanto riguarda i territorio di appartenenza, 102 contagi si sono verificati in priìovincia dell'Aquila, 77 nella zona di Chieti, 10 in provincia di Pescara, 44 nel territorio di Teramo, 4 con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 4.281 tamponi molecolari e 1.658 test antigenici, 13 i pazienti deceduti, 55.277 i guariti (+201), 10.226 gli attualmente positivi (+23), 557 i ricoverati in area medica (-14), 67 i ricoverati in terapia intensiva (-1), 9602 in isolamento domiciliare (+38).

