Covid, drastico calo di contagi: 19 nuovi positivi su 43 test eseguiti. Quattro i decessi

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 19 nuovi positivi di età compresa tra 32 e 82 anni. Quanto alle province di appartenenza, 12 sono della zona dell'Aquila, nessuno del Chietino, 5 delal provincia di Pescara, 2 del Teramano. Eseguiti 27 tamponi molecolari e 16 test antigenici, 4 i pazienti deceduti, 53.724 guariti (+27), 10.716 attualmente positivi (-12), 596 ricoverati in area medica (+11), 70 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10050 in isolamento domiciliare (-24).

© RIPRODUZIONE RISERVATA