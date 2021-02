Coronavirus, 355 nuovi positivi e 9 decessi. Contagiato anche bimbo di 4 mesi

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 355 nuovi positivi, di età compresa tra 4 mesi e 92 anni. Quanto alle province di residenza, 55 sono del territorio dell'Aquila, 160 della provincia di Chieti, 84 della zona di Pescara, 51 in provincia di Teramo, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti eseguiti 5.080 tamponi molecolari e 3.630 test antigenici, 9 le persone decedute, 39.479 guariti (+354), 12.723 gli attualmente positivi (-8), 611 i ricoverati in area medica (-4), 77 i ricoverati in terapia intensiva (+3), 12.035 in isolamento domiciliare (-8).

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Coronavirus, morto l'ex sindaco di Pacentro Franco Pelini: aveva... L'EPIDEMIA Coronavirus, un anno fa il primo contagio in Abruzzo. Ora sono 53.545

© RIPRODUZIONE RISERVATA