11 Marzo 2021

di Federica Farda

(Lettura 2 minuti)







Ieri, alla presenza di familiari e figli spirituali, si sono svolti nella chiesa del convento di Santa Chiara dell'Aquila i funerali di padre Andrea D’Ascanio. A celebrarli è stato padre Carmine Ranieri, suo superiore fino a quando il padre spirituale dell’Armata Bianca è potuto rimanere nella città di origine. Padre Andrea è morto per Covid-19 a 86 anni nell’ospedale di Abbiategrasso. Per il suo funerale, dunque, il frate, che aveva conosciuto padre Pio, è ritornato nella città natale. Era lontano l’Abruzzo dal 2013, quando a seguito di un processo ecclesiastico, gli fu intimato l’obbligo di residenza in una casa dei Cappuccini decisa dal ministro generale purché fuori regione e Lazio.

Marito muore in Medicina, moglie poco dopo nel reparto Covid: avevano festeggiato in ospedale l'anniversario di nozze

Non era nuovo a giudizi di disciplina: le cronache, anche penali e civili, si sono spesso occupate di lui. Era un religioso che faceva parlare, come si suol dire, «O lo ami o lo odi». Nell’allontanamento dall’Abruzzo, fu deciso anche la cessazione di ogni rapporto con l’associazione Armata Bianca, l’interdizione di celebrare e predicare in pubblico, di essere guida spirituale e di confessare. Il “Monumento ai bambini mai nati”, inaugurato nel dicembre del ‘91 nel cimitero aquilano, aveva fatto scalpore. La sua crociata antiabortista era finita sui mass media nazionali. Uomini di cultura intervennero in sua difesa, tra questi il regista Franco Zeffirelli, che presenziò all’inaugurazione del monumento benedetto dall’arcivescovo Mario Peressin, altro suo sostenitore. Nel febbraio del 1967, in un’intervista rilasciata a Bruno Vespa per Il Tempo, parlò della creazione di un villaggio per i non inseriti, i cosiddetti minorati fisici e i bambini ospiti del brefotrofio. La sua speranza era di favorire l’inserimento nella società di queste categorie dimenticate. A tal proposito, aveva pensato alla costruzione di un villaggio e stava formando il personale specializzato per seguire i “disadattati” nelle villette realizzate dai missionari dell’International Bouw Orde Muratori.