Fossacesia, Cerrone investe sulla Costa dei Trabocchi con Cerry’s

Nello scorso week end una nuova location è nata sulla Via Verde di Fossacesia: il Cerry’s Bistrot VistAmare.

Negli ultimi anni la ex ferrovia adriatica abruzzese è stata convertita in Strada ciclo-pedonale, apportando una rivalutazione all’area, dando la possibilità a camminatori e ciclisti di godere la vista mare passeggiando in uno dei tratti piu belli della riviera abruzzese: la Costa dei Trabocchi.



È qui che Fabrizio Cerrone, originario di Fossacesia, ha voluto sviluppare il cocktail bar dove poter assaporare i sapori del mare e ottimi drinks tra le terrazze vista mare davanti al Trabocco Pesce Palombo, nel pieno rispetto della paesaggistica, valorizzando il territorio con una costruzione interamente in legno, senza l’utilizzo di nessun tipo di costruzione muraria, dai colori estivi del mare.

A distanza di pochi giorni dall’inaugurazione con il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio il successo del Cerrys già corre sul web con foto e video dei partecipanti che arrivano da tutte le province per godersi la splendida vista che il locale offre complici le splendide giornate di sole da vivere sulla costa dei trabocchi.