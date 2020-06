© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Agenzia per lo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio dell'Aquila organizza un corso per residenti in provincia dell'Aquila che intendano avviare un nuovo impianto di trasformazione, confezionamento ecommercializzazione dello zafferano, in particolare nei Comuni ricadenti nel territorio dello Zafferano dell'Aquila Dop. Il corso è gratuito grazie al contributo della Camera di Commercio aquilana. L'intento è sostenere e valorizzare la produzione «dell'oro rosso dell'Aquila» attraverso un intenso intervento formativo e conoscitivo del prodotto rivolto in particolare alle prossime generazioni.Il corso prevede un modulo didattico teorico e uno pratico. Le lezioni teoriche cominceranno il dal 9 giugno prossimo, in modalità e-learning attraverso apposita piattaforma per 12 ore totali, saranno tenute da Gianpiero Negrini e Massimiliano d'Innocenzo. Le lezioni pratiche, impianto dei bulbi e raccolta del prodotto, per ulteriori 10 ore, si terranno ad agosto e ottobre 2020, condizioni sanitarie permettendo. Per partecipare occorre inviare una mail dirichiesta del modulo di adesione a daniela.scimia agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it, UfficioFormazione, tel.0862.667222/441690.