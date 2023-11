Teremo, due cuccioli incastrati in un cunicolo: corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

È una corsa a Teramo contro il tempo quella che stanno affrontando i vigili del fuoco per cercare di salvare la vita a due cuccioli di cane da caccia, che hanno appena una ventina di giorni. Questa mattina sono entrati in una strettoia sotto la piega di un terreno e ora si trovano impossibilitati ad uscire. Ad allertare i soccorsi è stato il proprietario dei cani, che li stava portando a spasso, intorno alle 9 del mattino. Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri provenienti da Teramo e Roseto. Le operazioni sono ancora in corso anche in serata e continueranno durante la notte, con l'ausilio di particolari fari a led che illuminano l'intera zona. Diverse persone si sono radunate sul posto, e sono con il fiato sospeso, sperando in un esito positivo delle operazioni.

