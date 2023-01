Scomparsi, Corrado Cipolloni è stato trovato senza vita a poca distanza da casa

E’ stato trovato senza vita l’87enne scomparso venerdì a Silvi. Il corpo di Corrado Cipolloni è stato rinvenuto questa mattina alle prime luci dell’alba a circa un chilometro dalla sua abitazione. Le speranze dei soccorritori in questi giorni di maltempo dalle temperature gelide erano vane. Le ricerche in ogni modo sono proseguite per tutta la nottata. Nella zona è operativo il furgone UCL (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale TAS, esperto in Topografia Applicata al Soccorso, che ha coordinato diverse squadre di ricerca per un totale di circa 40 unità.

Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, squadre a terra di vigili del fuoco e molti volontari di protezione civile. Inoltre sono stati impiegati due droni pilotati da personale dei vigili del fuoco, due unità cinofile dei Comandi dei vigili del fuoco di Salerno e Perugia e una unità cinofila dell'Associazione Gran Sasso d'Italia di Mosciano Sant'Angelo. La zona è stata anche perlustrata dall'alto da un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara e a terra da una squadra di volontari di protezione civile su moto enduro. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Teramo.