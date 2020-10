Coronavirus, paziente positivo: chiuso il reparto di Geriatria a Vasto

Nell'attesa della riapertura di Ortopedia, dove nei giorni scorsi si sono registrati 12 casi positivi tra pazienti e personale, all'ospedale "San Pio" di Vasto chiude per Covid un altro reparto. Si tratta di quello di Geriatria dove è stato riscontrato un degente è risultato contagiato dal virus. «È stata disposta la chiusura del reparto di Geriatria in seguito ad un caso positivo – conferma il primo cittadino Francesco Menna – Preso atto della necessità di tutelare tutti coloro che potenzialmente sono entrati in contatto col positivo le attività del reparto sono state sospese».

Nel fine settimana appena passato era attesa la sanificazione del reparto chiuso in precedenza. In questo inizio di autunno la temuta seconda ondata si sta rivelando particolarmente ostica nelle strutture sanitarie del territorio. Dopo il focolaio scoppiato a Ortopedia, i carabinieri dei Nas di Pescara hanno effettuato un sopralluogo per accertarsi del rispetto di tutte le norme anti contagio. In quel caso il cluster è stato attivato da una paziente di 80 anni, poi deceduta, arrivata dall'Rsa "San Vitale" di San Salvo. Anche nella struttura di provenienza si è attivato un focolaio: 14 positivi tra ospiti e personale. Stando alle dichiarazioni del manager della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, l'80enne avrebbe contratto il virus in un contesto conviviale, per questo è arrivato un nuovo appello a rinunciare a feste e cene in questa delicata fase.

Ultimo aggiornamento: 08:10

