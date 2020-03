© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un secondo finanziere in servizio nella caserma delladi Giulianova è risultato positivo al Coronavirus. Domenica mattina il militare, che si trovava a casa con il resto della famiglia, è stato ricoverato in ospedale con i classici sintomi del, aveva febbre e iniziava ad accusare lievi problemi respiratori. Si tratta del secondo finanziere della caserma di Giulianova ricoverato perché positivo al, il primo però è già stato dimesso ed è potuto tornare a casa, ma complessivamente sono tre i positivi già accertati, uno dei quali si trova in isolamento domiciliare ed ha avuto un lutto in famiglia proprio per Coronavirus.Una situazione allarmante visto che laè già stata sanificata la scorsa settimana, ma evidentemente non è bastato e il contagio si sta diffondendo velocemente. Inerano stati posti in via precauzionale sei colleghi dopo il primo positivo al Coronavirus perché avevano avuto contatti diretti. E’ chiaro, quindi, che servirebbero i tamponi per identificare gli asintomatici ancora in servizio. Uomini della Guardia di finanza che scendono in strada per adempiere ai loro doveri in questi giorni di grave emergenza, mettendo a rischio la propria salute, ma a questo punto anche possibili fonti di contagio.