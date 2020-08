Coronavirus, a Lucoli 5 positivi dai tamponi-screening, il totale sale a 20: revocata la zona rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCOLI - Revoca della zona rossa a Casamaina, ma provvedimenti stringenti, come l’obbligo di mascherine h24, per contenere il contagio.E’ quanto deciso stamattina a Lucoli nel corso di un vertice alla presenza del sindaco,, del capo della task force sanitaria regionalee dell’assessore regionale alle Aree interne,I risultati dello screening avviato dopo l’accertamento di 15 contagi, tra Lucoli e Casamaina - frutto di due distinti cluster - hanno suggerito questo cambio di rotta dopo che la zona rossa era stata istituita direttamente da Chappini per cinque giorni, fino al 1 settembre, proprio in attesa dell'esito dei test.Dall’esame di 146 tamponi fatti sono emersi ulteriori 5 contagi, mentre 45 persone sono in isolamento domiciliare.L’atto, concordato anche con il prefettosarà formalizzato a breve.