Coronavirus in, finalmente zero casi su un totale di 1603 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri (28 maggio) i positivi erano stati 4 su 1521analizzati (0.3 per cento). Due i morti122 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in(9 in provincia dell'Aquila, 54 in provincia di Chieti, 48 in provincia die 11 in provincia di Teramo), 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (0 in provincia dell'Aquila, 0 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo), mentre gli altri 645 (-48 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (16 in provincia dell'Aquila, 130 in provincia di Chieti, 440 in provincia di Pescara e 59 in provincia di Teramo).Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 404(+2 rispetto a ieri). I nuovi decessi riguardano una 92enne di Montenerodomo e un 92enne di Casoli; 2063 dimessi/guariti (+52 rispetto a ieri, di cui 177 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al, sono diventati asintomatici e 1886 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).