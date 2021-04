19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Con la settimana che comincia oggi, in Abruzzo parte una nuova fase della campagna vaccinale anti Covid-19. Con il territorio di Teramo si avvia infatti la somministrazione dei farmaci alla fascia di popolazione che va da 70 a 79 anni. La stessa cosa avverrà nelle altre province a breve. In più, a partire molto probabilmente da domani (anche se non si esclude che possa avvenire già in giornata), sarà attiva la possibilità di prenotazione per la fascia di età che va da 60 a 69 anni.

In queste ore, infatti, i tecnici informatici sono impegnati nel caricamento dei dati anagrafici e dei codici fiscali nel portale telematico gestito da Poste. Resta inoltre attiva la piattaforma della Regione, riaperta in questi giorni solo ed esclusivamente per consentire la manifestazione di interesse per le categorie fragili, ovvero le persone affette da malattie gravi o croniche.