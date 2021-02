È ufficialmente cominciata ieri in Abruzzo la campagna vaccinale contro il coronavirus per gli ultraottantenni. Ne dà notizia direttamente il responsabile regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi. Le somministrazioni hanno preso avvio dal alcuni comuni minori. Nel teramano, dopo Ancarano, che ha dato la stura all'operazione, ieri è stata la volta di Tortoreto, Alba Adriatica, Torricella, Pietracamela, Fano Adriano, Crognaleto. Nel pescarese la vaccinazione ha preso avvio da Torre dei Passeri.

Domani sarà la volta della provincia di Chieti e anche nell’Aquilano, anche se ancora vanno definiti i dettagli. Secondo quanto è stato pianificato, serviranno tra le due e le tre settimane per completare gli ultraottantenni, circa 44.000 persone che si sono prenotate per mezzo della piattaforma telematica allestita per l'occasione dalla Regione. Nel frattempo, in particolare con le dosi del siero AstraZeneca, proseguono le somministrazioni sulle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il cronoprogramma, si proseguirà poi a stretto giro con i penitenziari (già oggi, alle 15, si partirà con quello di Sulmona) e con il personale scolastico. E, ovviamente, con tutte le persone fragili, malati gravi e cronici: si tratta di circa 50 mila persone che si sono già registrate sulla piattaforma online che è stata allestita. A seguire toccherà alle strutture di “raccolta” (come ad esempio i centri di recupero o attività simili). Solo dopo tutti questi passaggi la vaccinazione potrà essere estesa all’intera popolazione, presumibilmente tra le fine della primavera e l’inizio dell’estate, anche se è impossibile fissare delle scadenze precise perché molto dipenderà dalle forniture.

A questo proposito va registrato un taglio importante di quella attesa dall'americana Moderna: arriveranno in Abruzzo, nell’ultima settimana di febbraio, 6.200 dosi rispetto alle 12.400 attese secondo il programma. Nei prossimi giorni sono comunque attese ulteriori forniture. Per quanto riguarda l'aggiornamento complessivo dei dati sulla campagna vaccinale in Abruzzo, il Ministero della Salute fa sapere che sono state somministrate 45.736 dosi a fronte di una consegna totale di 63.130, per una percentuale che arriva al 72,4%.

