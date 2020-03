© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne andavano in giro per la Marsica a raccogliere denaro da devolvere a chi, eventualmente bisognoso, potesse così effettuare i controlli anti-coronavirus. I carabinieri li hanno identificati. E' successo in alcuni Comuni dell’area industriale di Celano, Aielli, Cerchio e Collarmele. Proprio in questi territori sono stati intercettati e fermati tre uomini ed una donna provenienti dall’area napoletana che, presentandosi nelle varie abitazioni promuovevano una fantomatica raccolta di denaro da dare in beneficenza per l’acquisto di tamponi per identificare il coronavirus. I quattro, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti e sono stati proposti all’autorità provinciale di pubblica sicurezza per l’emissione nei loro confronti della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per le aree di origine con divieto di ritorno nei comuni della Marsica per un periodo di tre anni.