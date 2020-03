Ultimo aggiornamento: 16:36

La truffa del Coronavirus. «Abbiamo appena ricevuto una telefonata da una donna che diceva di essere della protezione civile regionale dove ci chiedeva se ci fossero casi in famiglia di tosse, febbre e raffreddore e che sarebbero passati domani a fare ilperché ora lalo fa a tappeto a tutti.fate attenzione perché magari si rivolgono alle persone anziane e con la scusa di fare il tampone ti entrano in casa» E' scritto in un post sul sito del Comune di Atri.Il posto avvisati tutti: «Diffidate da queste segnalazioni o presentazioni, sono truffe. Tutte le segnalazioni a livello sanitario saranno vagliate dal Comando dei Carabinieri di Atri.».