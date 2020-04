Morti in Abruzzo per il Coronavirus tre anziani che erano stati ospiti della Casa di Riposo di Loreto Aprutino (Pescara). La Rsa era stata sgomberata in tutta fretta una settimana fa perchè alcuni degenti erano risultati contagiati. Poi c'era stato un primo morto. Stasera, come filtrato dalle autorità sanitarie, la notizia degli altri tre morti. © RIPRODUZIONE RISERVATA