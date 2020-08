© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque casi positivi alregistrati, ieri, nella Marsica: un’intera famiglia a Luco dei Marsi, tornata dalla, è stata trovata positiva ed ora si trova in isolamento. La comunicazione è stata fatta dal sindaco di Luco dei Marsi,«Ho appena ricevuto -precisa- la comunicazione che vi è un nucleo familiare in isolamento per. Del nucleo, 3 sono i contagiati, di cui uno sintomatico e sotto trattamento, in condizioni comunque al momento stabili. Le persone sono già da giorni in isolamento, cioè dal rientro da una regione in cui si erano recati per le».Altri due casi positivii al coronavirus a. Si tratta di due persone residenti nel nucleo familiare domiciliato nella frazione, dove era stata già segnalata la presenza di una persona positiva. Ll comune precisa che : «Le nuove persone risultate positive erano già in sorveglianza attiva da parte della Asl». L’ultimo caso, infine, è stato segnalato ad