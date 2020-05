Sarà la Croce Rossa Italiana a contattare telefonicamente, a partire da lunedì, in Abruzzo, i cittadini individuati dall'Istat per essere sottoposti a test sierologico nell'ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150mila cittadini in tutta Italia.



In Abruzzo il campione individuato dall'istituto nazionale di statistica è di 5561 cittadini residenti in 62 Comuni (1628 in provincia di Chieti, 1354 in provincia di Pescara, 1318 in provincia di Teramo e 1261 in provincia dell'Aquila). La Croce Rossa, attraverso operatori appositamente formati dei 14 comitati territoriali abruzzesi, contatterà i cittadini e fisserà gli appuntamenti in uno dei 32 centri individuati dalle Asl, che eseguiranno materialmente il prelievo. I campioni saranno analizzati nei 2 laboratori dell'Aquila e Pescara.

