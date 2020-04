Dalla clausura a whatsapp: gli auguri delle suore ai tempi del coronavirus

L'AQUILA - In clausura da una vita, ora escono allo scoperto su whatsapp, allineandosi alla moda del momento per il coronavirus. Sono le suore Celestine di San Basilio l’ordine claustrale più antico aquilano. A registrare il video messaggio suor Margherita, la madre badessa, nella “chiesa” del monastero.

Cioè una stanza rimediata e adibita provvisoriamente, ormai da 11 anni, a luogo di preghiera così come le singole celle e i locali per i pasti sono allocati in un container nell’orto del loro complesso monastico.



Suor Margherita non è più giovane come la maggior parte delle sue nove consorelle eppure mostra dimestichezza con la comunicazione informatica: in tempi di Covid-19 ha fatto proprie le parole dell’arcivescovo Petrocchi che in una lettera ai sacerdoti li esortava a mantenere attiva e viva la rete relazionale dell’apostolato anche attraverso i social.

Fa ancora più impressione ascoltare le sue parole, pronunciate con piglio e tono speranzoso con alle spalle un antico Cristo in croce che lacrima sangue dal costato.

Come è strano sentire dalle sue labbra «una Pasqua diversa dalle altre sicuramente più raccolta e silenziosa». Una diversità dovuta ai tanti morti nel mondo. La loro vicinanza nella preghiera è rivolta a chi lavora per risolvere l’epidemia.

E l’augurio che rivolgono alla comunità dei contatti whatsapp è quello di “recuperare i valori della famiglia e della fraternità e risorgere nella gloria” come è accaduto a Gesù dopo la Sua Settimana santa di passione.

Poi un altro video con il collage di fotografie della loro quotidianità aquilana o missionaria in Africa e con esortazioni del tipo: “Un sorriso è la distanza più breve tra due persone”, o “Nulla è impossibile a Dio”, concludendo con “Restiamo vicini nella preghiera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA