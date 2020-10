Coronavirus, studentessa contagiata: classe e prof in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutta una classe e i relativi professori sono stati posti in quarantana dopo che una studentessa del Liceo Classico A. Torlonia di Avezzano è stata trovata positiva al Covid 19. E’ stata la dirigente dell’Istituto, Annamaria Fracassi, a comunicare la decisione della Asl ai genitori precisando che la misura della quarantena è iniziata il 29 settembre e durerà fino al 12 ottobre. In quarantena anche i collaboratori scolastici che prestano servizio sul piano dove è posta la classe.A Tagliacozzo invece il Coronavirus ha colpito il vice-sindaco. E’ stato il sindaco Vincenzo Giovagnorio a dare la notizia:«Con il suo esplicito permesso, comunico che Chiara Nanni, vice sindaco, dopo l’esame medico del tampone è risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata annunciata al sottoscritto dalla Asl: Chiara Nanni era già in quarantena preventiva e prosegue l’isolamento iniziato lo scorso 20 settembre. Al momento non presenta sintomi rilevanti. Le autorità sanitarie avevano a suo tempo tracciato i contatti e hanno già predisposto all’interessata il secondo esame del tampone, per il prossimo martedì 6 ottobre, per verificare l’eventuale esito negativo e la conclusione della quarantena. Ho parlato telefonicamente oggi stesso con Chiara, così come più volte è avvenuto in questi giorni, e mi ha chiesto di salutare e ringraziare tutte le persone che hanno voluto manifestarle attestazioni di affetto e di vicinanza. La nostra vice sindaco e assessore- conclude il sindaco- prosegue da casa la sua attività amministrativa a servizio del comune e, unitamente ai colleghi assessori e ai consiglieri di maggioranza, formuliamo il vivo auspicio che possa tornare presto nella piena operatività in presenza».