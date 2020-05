© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore regionale allo Sviluppo dell'Abruzzo,, assicura: «La stagione estiva partirà il 1 giugno». Ieri, a ulteriore chiusura del cerchio sui protocolli di sicurezza, sono state definite le linee guida anche per quanto riguarda le. Permane, però, il rischio che per lasi debba attendere il 13 giugno, con la necessità di dover mettere a punto i meccanismi per organizzare il salvamento. Al momento si tratta solo di una voce di corridoio, ma è concreta la possibilità che diventi ufficiale nelle prossime ore.Nel frattempo, come detto, è stato superato definitivamente lo scoglio delle, che fin dal primo giorno ha rappresentato un ostacolo evidente sulla via della partenza della. I Comuni avranno l’onere di individuazione e regolamentazione delle spiagge libere e dei servizi di pulizia e salvamento connessi. Dovranno, inoltre, disciplinare l’accesso e la fruizione. Si dovranno garantirein diverse lingue sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento. Dovranno poi essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici.I fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle propriedovranno rispettare le stesse misure di distanziamento per i complessi balneari. I Comuni potranno affidare a enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediantecon soggetti del terzo settore, una funzione di informazione e di presidio. Bisognerà prevedere limitazioni in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente fruire della spiaggia libera e misure per assicurare le regole per il distanziamento fisico in ogni circostanza. Ilpuò essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi. Si potranno affidare tratti di spiaggia libera a strutture ricettive. Si attende, ora, che la Regione assuma un provvedimento normativo che sancisca l’avvio della stagione.