Coronavirus, controlli a tappeto durante lo shopping: dieci multe per spostamenti tra Comuni

Fine settimana di corsa agli acquisti di Natale, quello che si è concluso ieri a Pescara, prima delle chiusure previste a partire dal 24, ma anche di controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, volti al rispetto delle normative anti Covid e allo stesso tempo al contrasto della criminalità. Soltanto sabato, sono state fermate e identificate 253 persone, controllati 44 esercizi commerciali ed elevate 10 sanzioni.Tutte per inottemperanza al divieto di spostamento tra Comuni così come previsto per la zona Arancione, senza giustificato motivo.

Per tutta la giornata, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, sulla base di quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno pattugliato le principali vie cittadine per verificare che non si creassero assembramenti che tutta quanto la gente a passeggio e ancora di più dentro i negozi indossasse la mascherina. Controllate anche le principali arterie, dal centro alla periferia, e le zone ai confini con i centri limitrofi. «Sono stati favoriti – spiega la questura - i contatti con gli esercenti del territorio al fine di una proficua collaborazione nell'attività di informazione e prevenzione del contagio». Da ieri, elevata l'attenzione anche nei vari Comuni della provincia. Giovedì scorso, un servizio straordinario era stato effettuato sul territorio di Spoltore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA