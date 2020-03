© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetti del coronavirus: a Pescara sospese sino al 3 aprile le attività dei centri sociali e dei centri diurni per la disabilità e alcune attività del centro servizi famiglie; sino al 15 marzo le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi nella Ludoteca “Thomas Dezi” e nel centro diurno “El Pelè” gestito dalla Caritas, e altre di doposcuola. Da domani sino al 20 marzo, sospese inoltre in Tribunale tutte le udienze. Per quanto riguarda i cinema: il Multiplex Arca di Spoltore e il Multiplex Universo di Silvi Marina fanno sapere che le loro sale rimarranno aperte. «Il decreto governativo – sottolineano - ha creato grande confusione per quanto concerne il comparto delle sale cinematografiche al punto da indurre la gente a pensare che i cinema sarebbero rimasti chiusi già da ieri. In realtà parla di restrizioni per i cinema, ovvero di lasciare un metro di distanza tra uno spettatore ed un altro per garantire una maggiore tranquillità».