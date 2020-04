Coronavirus, sostegno psicologico ​per studenti e dipendenti dell'università

In pieno clima Coronavirus inizierà lunedì 20 aprile il servizio di counseling psicologico online gratuito per studenti e dipendenti dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara. Ne ha dato conferma il professor Piero Porcelli, ordinario di Psicologia Clinica e Delegato del Rettore alle attività del Servizio per la Disabilità in Ateneo. Questo nuovo servizio è stato organizzato e verrà curato dai docenti e dai collaboratori dei Laboratori di Psicologia Clinica e Dinamica del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio della «d’Annunzio».

Per potervi accedere basterà compilare una scheda scaricabile dalla home page di Ateneo, alla sezione «#UDANONSIFERMA», compilarla e inviarla al laboratorio di Psicologia Clinica, seguendo le semplici e veloci indicazioni evidenziate nella locandina che annuncia il nuovo servizio. Sempre in modalità online prosegue l’attività di assistenza riservata agli studenti con disabilità e agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), i quali possono continuare a richiedere sia le informazioni sia l’assistenza direttamente su (https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-studenti-con-disabi lita-e-studenti-con-dsa). Anche il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento (SAPCO), prosegue la sua importante attività in modalità online. In questo caso, per richiedere informazioni e assistenza, gli interessati possono farlo direttamente su (https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-st udenti). «Prosegue anche così l’impegno della »d’Annunzio« contro l’emergenza COVID-19. - spiega il prof. Piero Porcelli, Delegato del Rettore alle attività del Servizio per la Disabilità in Ateneo - In questa fase acuta e per il futuro prossimo in cui è e sarà più importante poter avere a disposizione tali servizi, restiamo costantemente vicini ai nostri studenti e dipendenti con un’assistenza e consulenze online veloci ed efficaci».

