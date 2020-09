Test sierologici a prof e personale scolastico: 109 positivi

Test sierologici sul personale scolastico, altri 109 positivi. Sono 15.101 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico, nell'ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid-19. Lo comunica l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, specificando che, rispetto alla scorsa settimana, si registra un incremento di 4.099 esami. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano Sulmona L'Aquila i test eseguiti sono stati 2.883 (+723 rispetto al dato di venerdì scorso), nella Asl Lanciano Vasto Chieti 4.901 (+1.205), nella Asl di Pescara 3.279 (+1.359), nella Asl di Teramo 4.038 (+729). I test risultati positivi sono stati 109 così suddivisi: 30 nella Asl Avezzano Sulmona L'Aquila (+3 rispetto a venerdì scorso), 37 nella Asl Lanciano Vasto Chieti (+7), 23 nella Asl di Pescara (+13) e 19 nella Asl di Teramo (+3). Per tutti sono scattati i protocolli di sicurezza e la contestuale presa in carico da parte del sistema sanitario regionale.

