Sarà firmata oggi in Abruzzo un'ordinanza regionale che stabilisce la didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori. Il documento conferma lo status precedente e sarà in vigore da lunedì. A firmare la ordinanza sarà il presidente della giunta abruzzese, Marco Marsilio.

«I casi aumentano e bisogna essere attenti e prudenti - spiega l'assessore abruzzese alla istruzione Pietro Quaresimale -. Abbiamo verificato i dati forniti dalle autorità scientifiche che dicono che la situazione

è più grave a Pescara e Chieti, un pò meno a L'Aquila e Teramo e quindi si va verso la conferma della dad al 100 per cento nelle scuole superiori». Al momento elementari e medie frequenteranno in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA