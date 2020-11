Coronavirus, troppi contagi: il sindaco dell'Aquila chiude una scuola

L'AQUILA - Su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl e d'intesa con il dirigente scolastico il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la chiusura della scuola primaria del Torrione, situata nel plesso di via Alcide de Gasperi.

La ripresa delle attività didattiche è subordinata alle valutazioni del Dipartimento di prevenzione che saranno comunicate nei prossimi giorni e all'esito delle quali sarà programmata la riapertura.

"La decisione si è resa necessaria alla luce delle evidenze epidemiologiche rilevate tra alunni, personale docente e non docente. - spiega il sindaco Biondi - Per tutti coloro che non avessero già calendarizzato la somministrazione del tampone il test sarà effettuato nella giornata di domani".

