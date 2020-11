Coronavirus, via allo screening di massa nell'Aquilano: ecco il risultato

Due soli positivi su oltre 700 test rapidi: è questo il primo mini-bilancio dello screening massivo avviato nell’Aquilano, così come nel resto della provincia. I comuni interessati nel circondario sono stati solo due: Montereale e Scoppito. Nel primo caso si sono sottoposti al tampone 344 cittadini, con un solo positivo individuato. A Scoppito, invece, il totale a fine giornata è arrivato a 420, anche in questo caso con un solo contagio acclarato. La percentuale di positività si è attestata, dunque, appena allo 0,12 per cento. Ben al di sotto dell’un per cento che si è registrato in Trentino, in uno screening del tutto simile. L’affluenza è stata buona, ma non ottima. A Montereale, su 2.400 abitanti, il 60 per cento individuato come soglia da raggiungere significherebbe circa 1.400 test. A Scoppito su 3.800 residenti sarebbe 2.287. Come è evidente il ritmo di ieri sarebbe del tutto insufficiente. Oggi dalle 8.30 i test partiranno anche a Barisciano, Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvisio mentre a Barete si comincerà lunedì.

