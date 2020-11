Screening coronavirus, nell'Aquilano oltre il 30 per cento di affluenza: 11 positivi

L'AQUILA - Finora ha partecipato allo screening massivo per la ricerca dei positivi asintomatici al coronavirus il 30,1 per cento della popolazione dell’Aquilano, a fronte di un obiettivo, ambizioso, fissato al 60 per cento.

Il dato emerge da quanto avvenuto nei paesi del circondario che hanno già iniziato il test in questi giorni. Sono stati scovati complessivamente 11 positivi su 2.591 tamponi rapidi eseguiti. Un tasso bassissimo, pari ad appena lo 0,4 per cento, inferiore all’1 per cento che in qualche modo era atteso vedendo ciò che è accaduto in Trentino.

La campagna proseguirà nella giornata di oggi e da domani prenderà il via in ulteriori comuni. Per L’Aquila si dovrà attendere venerdì prossimo: sono in corso di allestimento oltre 60 postazioni di prelievo che saranno rese note con precisione nelle prossime ore.

Il centro che ha risposto meglio all’appello lanciato da Regione, Asl Protezione civile è stato quello di Montereale, dove il test è stato eseguito già sul 41,69 per cento della popolazione totale: 777 tamponi su 2.329 residenti, con un positivo scoperto.

A Carapelle Calvisio si è sottoposto al controllo il 58,13 per cento della popolazione, ovvero 50 persone sulle 86 totali che risiedono nel piccolo borgo. Nessun positivo.

A Navelli sono stati effettuati 116 test rapidi su 531 residenti, ovvero il 21,8 per cento del totale. Sono stati acclarati due contagi.

Piuttosto bassa la percentuale a Scoppito, tra i comuni che hanno cominciato prima l’iniziativa. Sono stati 950 i tamponi eseguiti su 3.812 residenti, ovvero il 24,9 per cento. Nel report ufficiale diffuso ieri dalla Protezione civile non vengono segnalati casi positivi mentre nella giornata di venerdì si era avuta notizia di un contagio.

Barisciano ha cominciato solo ieri, ma ha già eseguito 648 tamponi su 1.712 residenti, pari al 37,8 per cento. Qui sono stati scovati 8 positivi (1,2 per cento, il tasso più alto nell’Aquilano).

Infine a Castelvecchio Calvisio sono stati effettuati 50 test su 127 residenti, pari al 39,4 per cento. Nessun contagio.

I NUMERI

La situazione della città, in attesa dello screening di massa, è ancora delicata, soprattutto in considerazione del fatto che i posti letto in ospedale scarseggiano ancora, sebbene il ritmo degli accessi sia diminuito. Ieri il report giornaliero diffuso dall’assessorato alla Sanità della Regione ha evidenziato 28 nuovi positivi.

Ci sono quattro vittime: Domenica “Mimina” Carrozzi, di 82 anni, che era ricoverata in ospedale (dove c’è anche il marito, contagiato dal virus) e Lina D’Angelo, 80 anni. Le altre due vittime riportate nel bollettino sono di alcuni giorni fa: i nominativi erano già stati pubblicati.

