Coronavirus, tiepida risposta allo screening: nell'Aquilano 43,3 per cento, scoperti 22 casi

L'AQUILA - L'antipasto, per così dire, nell'Aquilano, è stato piuttosto "tiepido". Nei paesi del circondario si è sottoposto allo screening per la ricerca dei positivi asintomatici al coronavirus il 43,3 per cento della popolazione. Risultato, in ogni caso, ampiamente al di sotto del 60 che alla vigilia era considerato il target.

La speranza è che i numeri possano essere alti quando, nei prossimi giorni, il test si farà nei centri più grandi della provincia: L'Aquila (presumibilmente con inizio giovedì), Sulmona e Avezzano.

Bassa la percentuale di positività: 0,54 per cento, anche in questo caso al di sotto dell'uno previsto. In totale sono stati effettuati 4.049 tamponi su 9.437 residenti nei comuni di Barisciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Montereale, Navelli, Scoppito e Tione degli Abruzzi.

I positivi in totale sono stati 22. In tutta la provincia sono stati effettuati 16.531 tamponi, con 88 positivi rilevati: lo 0,53 per cento.

Nel dettaglio, buona la performance di Barisciano, dove si sono sottoposti al controllo 949 residenti su 1.712, ovvero il 55,4 per cento. Importante il risultato: 9 positivi riscontrati, quasi l'un per cento. In sostanza si è posto un argine a un possibile focolaio.

A Carapelle Calvisio si sono testati 50 residenti su 80, il 58,14%: nessun caso. A Castel del Monte (unico comune dove si proseguirà anche oggi) 120 tamponi su 465 residenti, il 25,8 per cento. Anche qui nessun positivo.

A Castelvecchio Calvisio 86 tamponi su 127 residenti, 67,7 per cento, nessun positivo.

A Montereale si è sottoposto al test il 40,62% della popolazione: 946 residenti su 2.329. È stato scoperto un caso positivo.

Ottimo il risultato anche a Navelli, con 403 tamponi su 531 residenti, ovvero il 75,9 per cento. Qui sono stati scoperti ben 11 casi positivi.

A Scoppito la percentuale si è fermata al 36,78 per cento: 1.379 test su 3.812 residenti, con un caso acclarato.

Infine Tione degli Abruzzi dove sono stati effettuati 116 tamponi su 285 residenti, ovvero il 40,7 per cento. Non è stato scoperto nessun caso. Oggi lo screening partirà a Barete.

I NUMERI

Per quanto riguarda la città dell'Aquila, invece, ieri il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione ha evidenziato solo 16 nuovi casi positivi sui 99 totali della provincia. Trend in calo che al momento non fa il paio con i ricoveri: sono 230 le persone in ospedale su tutto il territorio provinciale, con pochissimi posti liberi.

Tre le vittime recenti: Elena Cocciolone, 85 anni e Berardino Bologna, 72 anni, di Villa Sant'Angelo. Fuori dal bollettino ufficiale, invece, la scomparsa di Ada Equizi, 72 anni: era stata ricoverata in terapia intensiva.

