Coronavirus, contagi al liceo Scientifico: una classe in quarantena

L'AQUILA - Una classe del liceo Scientifico "Bafile" dell'Aquila è stata posta in quarantena, così come prevedono i protocolli sanitari, dopo che è stata acclarato un contagio da coronavirus a carico di uno studente.



La dirigente scolastica, Sabina Adacher, contattata dal Messaggero, non ha voluto confermare la notizia, dicendo semplicemente che "qualora si verificassero episodi simili si applicherebbero tutti i protocolli previsti" e che "eventualmente sono stati avvertiti tutti coloro che devono esserlo".



In collaborazione con la Prevenzione Asl è in corso tutta l'operazione di tracciamento dei contatti e di individuazione delle persone da porre in quarantena. Ultimo aggiornamento: 12:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA