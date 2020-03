Ultimo aggiornamento: 09:27

Nei giorni deltra il numero dei contagiati e dei morti che sale, una guarigione è una grande notizia. Simonetta di Giuseppe, 50 anni di Bellante, che gestisce il “assieme al figlio, ha appurato di aver avuto i virus e di esserne uscita indenne solo quando ormai nera guarita.«Mia mamma - racconta Pietro - ha fatto il tampone lunedì e martedì ha avuto la risposta ed è risultata positiva al Coronavirus sebbene nel frattempo fosse guarita».«Mia madre si è sentita male domenica 7 marzo, ha cominciato ad avere dei brividi a sentirsi un po’ di febbre. Poi la febbre è salita soprattutto nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì e ci siamo giustamente preoccupati. Ed a quel punto, visto che la temperatura non scendeva ed era comparsa la tosse, abbiamo deciso di chiamare la guardia medica temendo che non fosse una semplice influenza».«Sì. Non è stato facile entrare nell’ambito dei soccorsi fino a quando non abbiamo incontrato una ragazza molto gentile e disponibile che mi ha inviato da un medico che ha avviato il sospirato protocollo. Il finale di questa operazione era quello di ottenere la prova del tampone».«Ha cominciato a prendere un antibiotico per bocca l’Augmentin, che in passato ha assunto quando aveva l’influenza e bisogna dire che, a mano a mano, la temperatura è venuta scendendo».«Io questo non lo so, ma so soltanto che martedì quando mia madre è stata sottoposta a tampone, ormai era senza febbre, la risposta è stata positiva, aveva avuto il Coronavirus. Siamo stati visitati noi famigliari e anche il personale del ristorante, ma siamo sempre stati asintomatici e continuiamo a stare bene. Siamo stati fortunati e di questo ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini».«Abbiamo reso la cosa pubblica perché risediamo a Bellante e gestiamo il ristorante a Giulianova. Comunque, nessun pericolo per i nostri clienti in quanto noi abbiamo chiuso il ristorante da domenica 7 e non lo abbiamo mai più riaperto, ovviamente in attesa di tempi migliori».