19 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







«La decisione dell'Ema di revocare la sospensione di AstraZeneca, definito sicuro ed efficace, è strategica

per garantire il proseguimento della campagna vaccinale al ritmo sostenuto che in Abruzzo avevamo raggiunto nei giorni scorsi. Ora cercheremo di recuperare il ritardo provocato dallo stop nel più breve tempo possibile e su questo fronte le Asl sono già al lavoro». Così l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

«Le convocazioni - prosegue - sono riprese questa mattina e già da oggi si riprenderà a pieno regime. L'auspicio è che quanto accaduto in questi giorni non provochi un calo di fiducia nei confronti del vaccino AstraZeneca da parte dei cittadini, perché le evidenze scientifiche hanno dimostrato che i benefici sono nettamente superiori ai rischi». In Abruzzo finora sono state somministrate 162.467 dosi di vaccino anti Covid-19, a fronte di 202.400 dosi consegnate, ossia l'80,3%.