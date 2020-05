© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Università di Teramo si prepara ad accogliere gli studenti e lo fa con l'adozione di rigidi, a partire dall'utilizzo dellee del. Ad annunciarlo è lo stesso ateneo; sono già arrivate le prime 500 mascherine firmateche saranno distribuite a tutto il personale, agli studenti che a poco a poco rientreranno nei campus e soprattutto alle future matricole. Le mascherine, in triplo strato con caratteristiche idrofobiche, lavabili e riutilizzabili, sono state validate dal professor, virologo dell'ateneo.Da oggi, inoltre, sono in prova i termoscanner che saranno utilizzati per rilevare quotidianamente ladi coloro che accederanno alle. Si tratta di un'ulteriore misura, oltre a quella di un ingresso obbligato e vigilato per le singole sedi, del possesso dell'autocertificazione, della fornitura dei dispositivi di protezione - guanti e mascherine - delle distanze di sicurezza nelle stanze e negli spazi comuni.