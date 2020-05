Coronavirus, Pescara riapre in maniera disciplinata. Tanta gente in centro

Riapertura disciplinata dei negozi questa mattina a Pescara. Non tutti hanno rialzato le serrande, forse per problemi organizzativi o per l'impossibilità di superare la crisi. Il centro del capoluogo adriatico è pieno di persone con le mascherine. Per un primo bilancio i gestori invitano ad aspettare i prossimi giorni. Per polemica contro le disposizione del Governo, non ripartiranno molti negozi della movida. © RIPRODUZIONE RISERVATA