Coronavirus, salgono a cinque i ragazzi contagiati a Nereto: timori per le famiglie

Cinque casi di Covid-19, che fanno esplodere paura e polemiche a. Soprattutto perché sono giovani e mettono in pericolo le famiglie. «Il Servizio di Igiene e sanità pubblica Asl dimi ha appena comunicato la presenza di due nuovi casi positivi Covid -19 rintracciarti nel nostro Comune, si tratta di un ragazzo e una ragazza che sono stati già contattati per le verifiche epidemiologiche. Al momento quindi sul nostro territorio le persone positive al virus sono 5 (ci sono altri tre ragazzi di 21, 22 e 23 anni, ndr) si trovano presso le loro abitazioni e per fortuna con sintomatologie assenti o lievi - dice il sindaco di Neretoi -. Giungano a loro e alle loro famiglie i miei migliori auguri di buona guarigione e un caro saluto. Mi è stato trasmesso inoltre il file, in continuo aggiornamento, delle sorveglianze attive nel Comune di Nereto, ad oggi le persone in quarantena sono 12 di cui 10 sono familiari che hanno avuto contatti stretti con i casi positivi confermati a domicilio, 2 persone invece sono in quarantena per provenienza dall'estero e precisamente da paesi definiti zone rosse».