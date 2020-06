Coronavirus, il questore dell'Aquila su Facebook: «Volevo stare tra le gente, ora responsabilità»

L'AQUILA - Un video su Facebook, sulla pagina della Questura dell'Aquila per ringraziare i cittadini per quanto fatto finora e invitarli a mantenere alta l'attenzione per questa nuova fase dell'emergenza coronavirus. Il questore, Gennaro Capoluongo, insediatori all'Aquila nello scorso mese di febbraio, dà conferma di voler imprimere una radicale svolta alla comunicazione della Polizia. Nel video sottolinea il rammarico per non essere riuscito a stare tra la gente, come avrebbe voluto, e ribadisce la linea tenuta finora: controlli rigorosi, ma anche tanta informazione e sensibilizzazione per prevenire.







