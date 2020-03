© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, quattordici teramani bloccati alla Maldive dove erano in vacanza da una settimana. Uno dei vacanzieri, un medico bergamasco, sabato è stato trovato positivo al Covid-19 e ieri un altro italiano (non è stata resa nota la sua provenienza). I due pazienti sono in quarantena e con loro tutti gli altri che ci sono entrati in contatto. A disporlo le autorità maldiviane.Al momento non è stata data nessuna indicazione per il rientro agli italiani che erano in vacanza sull’Atollo Kuredu. Dovranno rimanere confinati nelle loro stanze per evitare eventuali contagi da Coronavirus. Saltano anche i viaggi alle Maldive per gli italiani, sempre meno graditi come turisti in giro per il mondo. I teramani stanno vivendo un incubo in un paradiso. Il periodo di isolamento prevista inizialmente per fine mese è stata prolungata a data da destinarsi. La partenza per Teramo era prevista per sabato, ma l’aereo è stato bloccato.Secondo quando si apprende a bloccare il ritorno dei teramani il caso di un medico di Bergamo, pare di un’altra comitiva, che al ritorno di un viaggio in idrovolante su un altro atollo avrebbe iniziato ad accusare i sintomi del Covid-19. Il tampone ha confermato la positività. In questo caso il ritorno in Italia era previsto per il 23 marzo. Il prolungamento del soggiorno è dovuto a un secondo caso accertato di Coronavirus nella giornata di ieri e alle difficoltà delle autorità locali nel ricostruire tutti i contatti che le due comitive presenti sull’Atollo Kuredu, in tutto una quarantina di persone hanno avuto durante gli spostamenti per fare le varie escursioni. Oltre gli italiani in isolamento sono stati messi tutti i piloti degli idrovolanti, il personale del resort: camerieri, animatori, addetti alle pulizie e guide turistiche e turisti di altre nazioni. In tutto 1.400 persone. L’agenzia per la protezione della salute delle Maldive (Hpa) ha dichiarato ieri di aver introdotto «misure restrittive temporanee» su una seconda isola dopo che un altro italiano ha sviluppato il virus nel resort Sandies sull’isola di Bathala. Al momento non è chiaro quante persone fossero sull’isola.A