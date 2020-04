Coronavirus, la fase 2 inizia con la pulizia delle spiagge

Coronavirus, accolta con soddisfazione l’ordinanza del governatore Marco Marsilio, gli operatori balneari si sono subito rimboccati le maniche e si sono messi al lavoro per bonificare la spiaggia da tronchi e rami e ogni genere di rifiuto. Lavori che vengono normalmente eseguiti tra febbraio e marzo e che l’emergenza Coronavirus ha fatto ritardare fino adesso.

Coronavirus, riparte il 55,3% delle aziende tra Pescara e Chieti

Quando la categoria era pronta a rivolgersi al prefetto Gerardina Basilicata per chiedere lumi sulla possibilità di intervenire, è stato Marsilio a rompere gli indugi indicando cosa si può fare e cosa no. «Siamo autorizzati a lavori di manutenzione e non possiamo invece procedere all’installazione di palme e ombrelloni» aveva spiegato Riccardo Padovano.



