Una settantina di studenti del polo liceale statale «Raffaele Mattioli» di Vasto sono attualmente sottoposti a misura di isolamento in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. Sono gli studenti di tre classi diverse che hanno avuto contatti diretti lo scorso 26 febbraio con il docente, poi risultato positivo al test Sars-Cov-2, che ha svolto con loro attività didattica. Il professore è attualmente ricoverato l'unità operativa Malattie infettive dell'ospedale «san Pio» di Vasto in buone condizioni. Quarantena fiduciaria a domicilio dove vengono contattati due volte al giorno per verificare lo stato di salute dal personale medico della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti. Al momento nessuno di loro ha manifestato problemi di salute. Ultimo aggiornamento: 19:39