Coronavirus, settemila positivi in Abruzzo: oltre duemila in più in una settimana

Superano quota settemila gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo. Con i 478 nuovi casi odierni, al netto delle guarigioni e dei decessi, le persone al momento malate sono 458 in più e arrivano a 7.091. Solo una settimana fa erano 2.482 in meno, cioè 4.609. Aumentano anche i ricoveri: oggi sono 434, sette giorni fa erano 306. Delle 434 persone in ospedale, 401 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva e 33 (+1) in terapia intensiva. Gli altri 6.657 (+447) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3872 (+18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA