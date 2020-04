Coronavirus, anziano bloccato a letto con la febbre: la polizia consegna farmaci urgenti

Una Volante della Polizia consegna i farmaci per un malato febbricitante a Teramo. «Grazie agenti» ha detto la moglie che, in un forte stato di ansia, si era rivolta al 113 perchè non riusciuva ad avere i medicinali per il marito malato.

Nell’ambito dei servivi di controllo del territorio volti al contenimento dell’epidemia da Covid-19 gli operatori della Volante, diretta dal commissario Corvaglia, la notte di sabato hanno provveduto alla consegna di farmaci alla famiglia di Teramo. L'anziana si trovava in casa con il marito febbricitante che aveva bisogno urgente dei medicali prescritti in via telematica dalla guardia medica.

La Volante ha così contattato la farmacia di turno, facendosi consegnare i farmaci dopo essersi fatti dare dalla donna la ricetta. Con grande commozione l'anziana ha atteso l’arrivo dei poliziotti con le medicine e ha voluto ringraziare la Polizia.

