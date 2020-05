Coronavirus, a Pescara per la prima volta zero contagi

La Asl di Pescara, il cui territorio di competenza è il più colpito del centro Sud Italia, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus scende a zero contagi. Sette i nuovi casi in Abruzzo, dove il totale sale a 3.193. Di questi, sei fanno riferimento alla Asl di Chieti. Preoccupa il focolaio che si è creato a Vasto (Chieti),

tra alcune persone che avevano partecipato ad un funerale in Molise da cui sono partiti molti contagi.

