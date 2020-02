Coronavirus, a Pescara sotto osservazione una coppia di Vo' Euganeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto casi sospetti di Coronavirus in Abruzzo e fra loro due coniugi di 71 anni provenienti da Vo' Euganeo, uno dei focolai del virus in Italia. I due sono sotto stretta osservazione da parte del Dipartimento di malattie infettive della Asl pescarese, diretti da Giustino Parruti. La coppia, giunta a Pescara nei giorni scorsi in camper, è stata sottoposta al tampone per verificare se abbiano contratto il virus e i risultati arriveranno nella giornata di oggi direttamente dall'Istituto Spallanzani di Roma, dove per una questione tecnica riguardante i kit a disposizione i test sono stati inviati.I due coniugi si sono presentati in ospedale accusando entrambi tosse. Sotto stretta osservazione da parte dei medici anche un 42enne di Montesilvano, tornato di recente da un viaggio in Thailandia. A causa di una leggera febbre e problemi respiratori si era rivolto ai medici del Santo Spirito già il 13 febbraio scorso. La situazione sembrava poi migliorata tanto da essere dimesso dopo qualche ora. Ma nei giorni successivi è stato necessario un nuovo ricovero. La sua situazione non è considerata particolarmente seria e domani potrebbe lasciare l'ospedale. Per precauzione è stato sottoposto a tampone. Ieri a ricorrere al pronto soccorso del Santo Spirito anche uno studente di Roseto, di ritorno da Piacenza, e due persone provenienti da Milano. Queste ultime con sintomi ritenuti abbastanza importanti.