Coronavirus, assegnati alla Omnia i lavori dell'ospedale di Pescara: «Siamo stati coraggiosi»

PESCARA - Breve cerimonia stamattina a Pescara per la consegna dei lavori del nuovo ospedale dedicato al coronavirus alla palazzina ex Ivap.

E' arrivata, infatti, l'ufficialità dell'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Omnia Servitia Srl, che fa capo all'imprenditore lancianese Antonio Colasante, che ha proposto un ribasso del 29,570% all’importo stabilito a base d’asta, ritenuto congruo dal Rup, per un totale di circa cinque milioni.



Sono stati 8 gli operatori economici che hanno partecipato alla gara.

La consegna dei lavori è avvenuta questa mattina alle ore 11.

Il Progetto Covid Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti Covid-19, articolati in base all’intensità di cura, nell’edificio oggetto dell’intervento (Palazzina C), costituito da 7 livelli, i cui interventi riguarderanno l’adeguamento di 4 livelli dell’edificio (il 4°, 5°, 6° e 7° livello) per una superficie totale di 3.904 metri quadrati.

Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Luigi Lauriola della Asl di Pescara; l’ing. Maurizio Vicaretti avrà il ruolo di direttore dei lavori e l’ing. Marco Pasqualini spetterà il compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. Gli ultimi due professionisti sono stati individuati dal Collegio Tecnico, d’intesa con il Rup, dopo la ricognizione interna tra i dipendenti di ruolo della Regione Abruzzo e all’esito di apposito avviso.

