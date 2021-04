10 Aprile 2021

di Mila Cantagallo









Dramma nel mondo della scuola: la professoressa Silvia Volpe si è arresa al Covid-19 dopo aver lottato per oltre un mese in ospedale a Pescara. Ieri il suo cuore ha ceduto e la notizia ha addolorato i colleghi dell’istituto Misticoni Bellisario dove insegnava Discipline Grafiche e Pittoriche. Aveva 58 anni e nessuna malattia pregressa.

La preside Raffaella Cocco la ricorda come «una persona affabile, sincera, semplice, un’eccellente lavoratrice, amata da studenti e colleghi, aveva classi sia al Bellisario che al Misticoni. Era molto legata alla nostra scuola che aveva frequentato da studentessa per poi tornarvi da docente qualche anno fa». I professori e il personale dell’istituto hanno seguito con apprensione e speranza la malattia della Volpe. Federica Vicino, insegnante di italiano, ricorda l’ultimo incontro con la collega. «Avevamo fatto una chiacchierata prima che si tornasse in Dad due mesi fa, lei era sempre così dolce e conquistava con la sua umiltà. Pochi giorni dopo si è ammalata. Ultimamente avevamo appreso di un miglioramento e credevamo che l’avremmo rivista presto, non immaginavamo finisse così. A Silvia volevamo tutti bene, anche gli studenti che hanno proposto l’intitolazione di un’aula alla sua memoria».

L’ultimo saluto all’insegnante, le condoglianze al marito Nicola e alla figlia Marta oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Francavilla al Mare.